Un sud-coréen ordonné prêtre au Mans

Le Maine Libre informe au sujet d’une ordination sacerdotale au Mans le 26 juin prochain.

“Le frère Michel Kim, 30 ans, sera ordonné prêtre le dimanche 26 juin, en la cathédrale du Mans à 15 heures. Un moment très attendu par le jeune homme, d’origine sud coréenne. « Je suis séminariste, diacre du diocèse depuis septembre 2021. Je suis arrivé en France en 2018. C’est pour moi une grande joie, cette ordination et la vie qui s’ouvre. Nous sommes catholiques dans ma famille depuis huit générations » explique-t-il“.

Des pèlerins coréens viendront à l’occasion.

L’an dernier ce sont deux prêtres (Gaël Catalano et Antoine Clément) qui ont été ordonnés. Il ne restait alors plus que le frère Michel, sud-coréen, comme unique séminariste. Ensuite, il n’y aurait plus d’ordination avant de longues années, faute de vocations.