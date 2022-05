AFSAN à la cathédrale de Grenoble : Juventus traditionis réagit

L’association de défense de la messe traditionnelle Juventus traditionis réagit à l’action des fidèles de Saint André de Grenoble qui occupent leur cathédrale.

“Les fidèles investissent la cathédrale et appellent l’administrateur apostolique

Face à l’ignorance et au mépris du diocèse de Grenoble, des familles attachés à la messe traditionnelle ont décidé d’agir une fois de plus. Depuis quelques heures des fidèles de l’AFSAN (Association des fidèles de Saint-André et de Notre-Dame de l’Isle à Vienne) sont entrés dans la cathédrale de Grenoble, il demandent à rencontrer l’administrateur apostolique. Après avoir appelé, envoyé un mail, laissé des messages ils montrent une nouvelle fois leur détermination. Espérons que cette fois le diocèse daignera les écouter !

Selon nos informations les fidèles auraient essayé de joindre le père Lagadec à quatre reprises, en vain, ainsi qu’au moins un prêtre – auquel il aurait répondu toutefois en opposant une fin de non recevoir.

Nous avons aussi tenté, en vain, de joindre le père Lagadec.

Une attitude peu ouverte que des fidèles grenoblois, même qui ne viennent pas de Saint André, ne comprennent pas. “Le père Lagadec n’est peut être pas au fait de l’Histoire, mais il a une bonne bibliothèque à disposition. Ériger un mur de Berlin ou une ligne Maginot n’a jamais réglé ou évacué le problème“.

Le communiqué