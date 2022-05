Périgord : un missionnaire haïtien ordonné prêtre

Ce dimanche 22 mai, un missionnaire de la communauté de Saint-Jacques, Mérice Romuald, originaire de Haïti, a été ordonné prêtre pour le diocèse de Périgueux.

“Ce dimanche 22 mai après-midi, Mérice Romual, 36 ans, était ordonné prêtre à la cathédrale Saint-Front à Périgueux. La célébration était retransmise en direct, en vidéo pour que sa famille, restée en Haïti puisse assister à ce grand moment. Mérice est arrivé en Dordogne l’été dernier, il fait aujourd’hui partie de la communauté des prêtres du Périgord.

“Quand on m’a dit que je viendrai ici, je ne connaissais pas alors je suis allé sur Google”, dit-t-il en souriant. Mérice est un missionnaire, il fait partie d’une communauté de prêtres, la communauté de Saint-Jacques, qui envoie des prêtres un peu partout dans le monde pour “servir, être avec les gens”, explique-t-il.

Sur le diocèse, et comme partout en France, les cérémonies comme celle-ci se font de plus en plus rares. Il y a eu trois ordinations en Périgord ces huit dernières années. Alors l’Eglise de France fait appel à des prêtres venus de l’étranger. Ils sont plusieurs, comme Mérice, a avoir été appelés en Dordogne. “Il y a une crise du ministère sacerdotal. Et nous avons la chance d’avoir des prêtres venus d’Haïti mais aussi du Sénégal et du Cameroun. Nous avons 6, 7, 8 prêtres venus d’ailleurs”, indique monseigneur Philippe Mousset, évêque de Périgueux et de Sarlat. “A une époque c’est la France qui est venue en Haïti pour évangéliser. Aujourd’hui c’est à nous d’être des missionnaires”, ajoute Mérice”

Pour l’évêque, développer des vocations sacerdotales périgourdines n’est pas au programme : “‘est bien qu’on découvre cette universalité. On était un peu suffisants et auto-suffisants dans notre Eglise de France. Cette ouverture nous fait du bien”. C’est plus simple de vider Haïti ou l’Afrique de ses prêtres pour sauver les apparences en France, pour les quelques années encore où il restera des cheveux blancs sur les bancs des églises…

Source : France Bleu