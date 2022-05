Le diocèse de Nantes crée un nouvel office de délégué général, confié à un laïc

Message de Mgr Percerou, évêque de Nantes :

Il y a un an, j’avais élargi le Conseil Épiscopal à deux autres prêtres, un diacre et une laïque afin, précisément, de pouvoir, en équipe, prendre le recul indispensable pour discerner les orientations nécessaires à la vie de notre Église diocésaine et mieux discerner les choix à opérer ainsi que les décisions à prendre. En cette rentrée pastorale 2022, et dans la même logique, je souhaite qu’un acteur nouveau rejoigne l’équipe épiscopale, composée de l’évêque et des deux vicaires généraux, ainsi que le conseil épiscopal.

Après un bon temps de réflexion avec le Conseil Épiscopal et après avoir consulté le Conseil Presbytéral ainsi que le Conseil des Doyens, j’ai décidé de créer un office de délégué général. Il sera confié à un fidèle-laïc au titre de son baptême et de sa confirmation.

Il ne s’agit pas d’un troisième vicaire général ou d’un laïc qui en tiendrait lieu et qui viendrait simplement alléger la charge des deux autres, mais d’un acteur nouveau, capable d’apporter son charisme propre à l’équipe épiscopale afin de l’aider à engager les conversions nécessaires au vu des défis qui se présentent à l’Église.

Cet office de délégué général peut se définir ainsi :

Au côté des vicaires généraux, le délégué général prêtera son concours à l’évêque dans le gouvernement du diocèse. Pour ce faire, il participera à l’équipe épiscopale, au conseil épiscopal et au conseil des délégués épiscopaux. Outre sa participation au gouvernement de l’évêque par sa présence à ces différents conseils, je lui confie les missions suivantes :

Dans la constitution apostolique « Praedicate Evangelium » qui réforme la curie romaine, le pape François écrit qu’il s’agit de : « mieux harmoniser l’exercice actuel du service de la Curie avec le chemin d’évangélisation que l’Église, surtout en cette saison, est en train de vivre ». Ce qui se passe à Rome est toujours modélisant pour les Eglises particulières. Aussi, le délégué général sera chargé d’évaluer l’organisation des différents pôles pastoraux du diocèse, la manière dont ils collaborent ainsi que leur mission au service des paroisses. Il proposera à l’évêque les aménagements nécessaires afin que ces pôles pastoraux répondent mieux aux exigences actuelles de l’évangélisation. Pour ce faire, il s’entourera des compétences nécessaires.

Il sera attentif aux initiatives pastorales qui s’inscrivent dans la dynamique de la conversion pastorale chère au Pape François. En lien avec les services diocésains concernés, il envisagera avec ceux qui les portent comment les faire connaître et les encourager.

Il sera chargé de l’accompagnement épiscopal de la Mission Saint-Clair et sa directrice,

Avec les vicaires généraux, il assurera le suivi de pôles pastoraux et de leurs acteurs et prendra en charge certains dossiers administratifs suivis par eux ou par l’évêque.

Sur le modèle de l’office d’économe diocésain, le délégué général est nommé pour 5 ans, renouvelable.

Pour remplir cet office, j’ai appelé Mme Françoise COQUEREAU qui a répondu favorablement. Elle entrera en fonction le 1er septembre. Je tiens à la remercier pour sa disponibilité dans le service du diocèse et je l’assure de ma prière et de mon soutien.

Jusqu’à présent, Mme Françoise COQUEREAU était déléguée épiscopale du pôle « initiation et formation chrétiennes » et responsable du service diocésain de la pastorale catéchétique.