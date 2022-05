Le cardinal Zuppi nommé à la tête de l’épiscopat italien

Le cardinal Matteo Zuppi, archevêque de Bologne, a été nommé président de la Conférence épiscopale d’Italie par le pape François, le 24 mai, pour succéder au cardinal Gualtiero Bassetti, qui était à la tête de la CEI depuis 2017. Zuppi a immédiatement été présenté par la presse italienne comme un choix conforme à la préférence pour les pauvres et les marginaux, loin des combines de pouvoir et des intérêts politiques que l’on attribue habituellement à la Conférence épiscopale italienne, du moins pour ceux qui pensent à la ligne suivie à l’époque du cardinal Ruini. De plus, Zuppi est présenté comme l’un des fidèles de François et peut-être comme son successeur potentiel.

Zuppi est, du côté de sa mère, un neveu du cardinal Confalonieri, puissant préfet de la Congrégation Consistoriale – plus tard Congrégation des Evêques – sous Jean XXIII et Paul VI. En 1973, alors qu’il était encore étudiant, il a rejoint Andrea Riccardi dans la Communauté Sant’Egidio naissante, qui allait devenir une puissance politique et ecclésiale aux tendances clairement progressistes. En tant que prêtre, vicaire puis curé de Santa Maria in Trastevere pendant 29 ans, Zuppi était au centre des activités de la Communauté Sant’Egidio, qui ne se limitaient pas à organiser des tables pour les pauvres à l’intérieur de la basilique. C’est à Sant’Egidio que nous devons l’organisation de la première grande rencontre interreligieuse pour la paix à Assise, en 1986.

La Communauté a également joué un rôle important dans l’accord Sino-Vatican de 2018. Le pouvoir de la Communauté en Italie est tel que Riccardi lui-même a été ministre de la Coopération internationale en 2012, et candidat de gauche à la présidence de la République en janvier de cette année.

Après deux brèves années comme curé à Torre Angela, une banlieue romaine abandonnée, c’est Benoît XVI qui a choisi Zuppi comme évêque auxiliaire de Rome en 2012, lui ouvrant les portes de sa future carrière qui le verra quelques années plus tard archevêque de Bologne et cardinal en 2019, avec le titre de Sant’Egidio, précisément.