La traduction de la nouvelle édition du Missel romain a-t-elle plagié Wikipedia ?

Je m’interroge quant à la présence d’une notice hagiographique vraisemblablement issue de Wikipédia dans la nouvelle édition du Missel Romain, en lieu et place de la notice latine qui semble avoir été écartée (voir illustration).

J’étais déjà un peu étonné par le caractère inégal de ces notices, aussi bien sur le plan quantitatif (4 lignes seulement pour S. Jérôme, contre 9 lignes pour S. Jean XXIII et 13 pour S. Damien De Veuster !) que qualitatif, avec des notices assez anecdotiques et d’autres très circonstanciées. On retrouve parfois des éléments issus du martyrologe (comme c’est le cas ici pour Perpétue et Félicité), mais il s’agit le plus souvent de faits historiques bien connus et rapportés par plusieurs sources. Il semble que les conférences épiscopales nationales aient eu toute liberté pour rédiger les notices de leurs propres respectifs, sans souci d’harmonisation dans le style ou la longueur.

En revanche, j’avoue ma perplexité de retrouver mot pour mot Wikipédia sur l’autel. Y a-t-il d’autres saints pour lesquels c’est le cas ? Ou même d’autres textes que les seules notices hagiographiques ?

Peut-être quelqu’un ayant participé à l’élaboration du Missel pourrait-il nous éclairer à ce sujet ?