Des reliques de Saint Charles de Foucauld à Chartres

À mi-chemin environ entre Aïn-Sefra d’où était parti Charles de Foucauld et Beni-Abbès, se trouvent l’oasis de Taghit et la redoute (infrastructure militaire), qui commande une région dangereuse, fréquemment parcourue par des partisans en maraude. Alors que le Père de Foucauld et une petite escorte approchaient de Taghit, ils virent accourir une troupe de cavaliers. C’était le Capitaine Roger de Susbielle, commandant du poste, à la tête de son maghzen (mot qui désigne dans le langage courant et familier au Maroc, à la fois le pouvoir marocain et par extension l’administration). Prévenu de la prochaine arrivée de l’ancien lieutenant de chasseurs d’Afrique, il venait à la rencontre de celui qui se dévouait à jamais aux pauvres du désert.