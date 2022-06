Bretagne méridionale : une croix réinstallée par SOS Calvaires

La section de Loire-Atlantique de SOS Calvaires a réinstallé ce 28 mai une croix sur un calvaire en cours de rénovation au Guihoulet, à l’entrée ouest du bourg de la Chapelle Basse Mer (44).

Aidés par un habitant de la commune, qui a amené son tracteur pour lever la lourde pierre au sommet du socle dans laquelle est fixée la croix, et lever la croix même – en fonte et assez lourde, ils ont pu remonter le socle puis fixer la croix en fin d’après midi. La maçonnerie et les extérieurs seront achevés en août.

Situé en bordure de vignes – avec une très belle vue sur Nantes, 21 km à l’ouest, ce calvaire commémore l’assassinat du couple Babin par les révolutionnaires. Il n’était plus entretenu depuis un demi siècle et même la croix avait disparu – l’actuelle a été fournie par un donateur du nord de la Loire-Atlantique.

Le prochain chantier de l’association, qui pose une croix par mois, est dans le bourg de Quilly, 12 km au nord de Savenay (centre-nord de la Loire-Atlantique).