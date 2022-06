Notre-Dame de Chrétienté va adresser une supplique au pape François à l’issue du Pèlerinage

Notre-Dame de Chrétienté indique que l’association adressera une supplique au Pape François sur la messe traditionnelle.

A l’occasion du 40e pèlerinage de Pentecôte de Paris à Chartres, Jean de Tauriers, président de Notre-Dame de Chrétienté, adressera une supplique au pape François.

Il redira la jeunesse et l’enthousiasme des milliers de pèlerins de Chrétienté et leur espérance que, comme le saint-Père l’a confirmé en personne à la Fraternité Saint-Pierre, tous les prêtres aimant le rite tridentin puissent exercer leur apostolat dans la paix pour le bien des Catholiques aimant la Tradition et l’Eglise.

Traditionis Custodes a plongé en juillet puis en décembre 2021 de nombreux catholiques de toute sensibilité dans une profonde tristesse et consternation : il a été reçu comme la fin de la paix liturgique qui avait été retrouvée grâce au pape Benoît XVI (« Ce qui était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous, et ne peut à l’improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste. » Benoît XVI, 2007)

Comment en effet comprendre, alors que le Pape François nous rappelait en 2021 qu’ « Il n’y a pas et il ne doit pas y avoir de mur dans l’Église catholique » cette rupture avec le Missel traditionnel qui a fécondé tant de peuples, de missionnaires et tant de saints, alors qu’il existe 18 rites en vigueur dans l’Eglise catholique (ambrosien, dominicain, cartusien, lyonnais, latin, de Braga, zaïrois, etc.) ?

C’est pourquoi, Notre-Dame de Chrétienté a reçu avec soulagement la confirmation par le pape François pour les membres de la Fraternité Saint-Pierre le 11 février 2022 du droit d’utiliser le Missel, le Rituel, le Pontifical et le Bréviaire Romain.

Malgré tout, cet allègement partiel ne concerne qu’une des communautés ex Ecclesia Dei. La liberté de culte n’est pas encore acquise dans l’Eglise, notamment pour les prêtres diocésains qui en souffrent beaucoup.

« Le bien ne fait pas de bruit… »

Cette confirmation concernant tous les instituts ex-Ecclesia Dei présents au pèlerinage de Pentecôte à Chartres, Notre- Dame de Chrétienté se réjouit de pouvoir poursuivre son œuvre missionnaire dont les fruits sont essentiels par :

– Les nombreuses vocations sacerdotales et religieuses

– La nourriture spirituelle et la formation qu’elle assure à l’ensemble de ses pèlerins

– Les nombreuses conversions qu’elle suscite, notamment auprès des musulmans, par la beauté de ses célébrations et la profondeur de son rite

– La réconciliation des catholiques de toutes sensibilités qui se retrouve dans la ferveur et l’unité

– Les engagements multiples qu’elle génère et accompagne chaque année dans la vie de la Cité (associations, écoles…)