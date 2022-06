Diocèse de Paris : Mgr Ulrich va-t-il rétablir la paix liturgique ?

Les organisateurs de la traditionnelle manifestation du samedi midi à Paris pour la défense de la messe traditionnelle communiquent après celle du 28 mai :

En ce samedi de l’Ascension, 28 mai, nous étions fidèles au rendez-vous devant la nonciature apostolique, avenue du Président-Wilson à Paris, de 12h à 12h 45.

Nous avons reparlé de nos amis de Grenoble, qui ont posé une action forte samedi dernier. Ils avaient déjà protesté contre le renvoi des deux prêtres de la FSSP qui assuraient toute la pastorale traditionnelle, dont les messes dominicales, en occupant le clocher de leur propre église, Saint André. Le 21 mai, une vingtaine d’entre eux ont occupé la cathédrale Notre-Dame de Grenoble. Ils demandaient à rencontrer le vicaire général, qui est administrateur du diocèse depuis le départ de Mgr de Kerimel. Mais, pas plus que Mgr de Kerimel, l’administrateur ne consent au dialogue. Affaire à suivre.

A Paris, Mgr Laurent Ulrich a été intronisé comme archevêque, lundi dernier, le 23 mai, avec deux cérémonies : les vêpres chantées sur le parvis de Notre-Dame en chantier, puis une messe dans l’église Saint-Sulpice. L’aspect visuel des cérémonies était fort moderne, « à la parisienne », mais la chorale de Notre-Dame a exécuté un certain nombre de chants latins, notamment pour les vêpres Magnificat, Te Deum, Christus Vincit. Dans son homélie, le nouvel archevêque a insisté sur la charité envers « les plus précaires », la nécessité de « se mêler aux conversations et aux débats », et aussi l’importance « d’écouter les plus jeunes ». Cette miséricorde envers les exclus, cette ouverture au dialogue avec tous s’appliquera-t-elle ad intra ? Cette écoute des désirs des jeunes ira-t-elle jusqu’à entendre les aspirations liturgiques de nombreux jeunes catholiques ?

Nous voulons le croire, d’autant que Mgr Ulrich, à Lille, avait fini par avoir des rapports cordiaux avec les prêtres de l’ICRSP et les fidèles traditionnels, et qu’avant de quitter Lille, il a conféré les ordinations dans le rite traditionnel.

Nos amis de Saint Georges de La Villette et de de N.D. du Travail, prennent des dispositions pour ouvrir le dialogue avec Mgr Ulrich. Tous les catholiques du diocèse de Paris attachés à la liturgie traditionnelle sont prêts à faire entendre leur voix.