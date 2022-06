Mgr Meier évoque la communion et l’unité dans son homélie pour les ordinations diaconales de la FSSP

Pour la première fois depuis la fondation du séminaire Saint-Pierre de Wigratzbad en octobre 1988, l’évêque diocésain en fonction, Mgr Bertram Meier, est venu conférer les ordinations diaconales pour 10 séminaristes ce 28 mai 2022.

Au début de son homélie, il a évoqué la question de la communion et de l’unité se réjouissant de l’harmonie qui règne à Wigratzbad et aussi dans son diocèse d’Augsbourg sur cette question liturgique.

Nous célébrons une heure solennelle. Par l’imposition des mains et la prière, le Seigneur lui-même va conférer le Saint-Esprit aux candidats et les ordonner diacres. Je félicite chaleureusement chacun des candidats au diaconat ainsi que toute la communauté du séminaire Saint-Pierre, avec à sa tête son recteur l’abbé Vincent Ribeton. J’adresse un salut particulier au supérieur de district, l’abbé Stefan Dreher, qui est un vrai Allgäuer, ne serait-ce que par sa bonne maîtrise du dialecte local. Je me réjouis également que le curé de Lindenberg nous ait ouvert les portes de son imposante église St Pierre et Paul : il vous l’a ouverte à vous, chers candidats à l’ordination, qui êtes au nombre de dix, et aussi à moi, évêque d’Augsbourg. Si je ne suis pas (encore) tout à fait sûr de moi dans la célébration selon le Pontificale Romanum en vigueur en 1961-62, je vous prie d’excuser ma faiblesse. Nous sommes tous liés par la grande préoccupation qui inspirait saint Ignace de Loyola : Omnia ad maiorem Dei gloriam. Tout pour la plus grande gloire de Dieu.

Le fait que l’évêque local d’Augsbourg confère aujourd’hui l’ordination diaconale est aussi un signe de notre communion intérieure, qui nous unit affectivement et effectivement : entre nous et avec le successeur de Pierre, le pape François. Dès son élection, la Maison générale de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre a félicité le pape François le 14 mars 2013 : « La Fraternité assure le Pape de sa prière constante pour le ministère important qui est désormais le sien. Depuis sa fondation, un lien particulier unit la Fraternité au Saint-Père, successeur de saint Pierre, prince des apôtres : ‘Il est vraiment le vicaire du Christ, le chef de toute l’Église, le père et le docteur de tous les chrétiens’ (Concile Vatican I, Constitution dogmatique Pastor Aeternus) ». Une telle félicitation adressée au pape en des termes aussi chaleureux me réjouit.

Nous pouvons continuer à construire sur de telles fondations. Je remercie le Seigneur pour l’harmonie qui règne à Wigratzbad et aussi dans les lieux du diocèse d’Augsbourg où des membres de votre Fraternité exercent un apostolat riche en grâces. Le lien de notre unité est Jésus-Christ, qui nous a appelés à son service. C’est pourquoi, chers candidats, ce jour est une occasion de joie et d’espérance pour votre communauté, pour vos pays d’origine, pour notre diocèse et pour toute l’Église. Un message fort doit retentir depuis cet Autel de votre ordination : cette célébration est un témoignage de l’unité et de la catholicité dont Pierre, à travers la figure de ses successeurs, est le premier garant. Dans le cadre de cette célébration, l’Église fait l’expérience réconfortante de voir croître sa propre vitalité et la richesse de ses dons spirituels.