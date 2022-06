Paris. Manifestation pour la liberté de la messe traditionnelle et le retour de la paix liturgique

Ce samedi 4 juin, entre midi et 12h45 aura lieu, devant la nonciature apostolique (14 bis avenue du Président Wilson, métros Iéna ou Alma Marceau ligne 9) à Paris, la traditionnelle manifestation pour la liberté de la messe de toujours.

Les organisateurs communiquent :

“Samedi prochain, le 4 juin, vigile de la Pentecôte, nous serons à nouveau devant la nonciature apostolique, 14bis avenue du Président-Wilson, de midi à 12h 45.

Nous serons unis dans la prière avec les pèlerins de Chartres, pèlerins par excellence de la messe traditionnelle.

Les prêtres du diocèse de Paris se sont retrouvés le 31 mai, dans la crypte de Saint-Honoré d’Eylau, pour une bonne rencontre autour de leur nouvel archevêque, Mgr Laurent Ulrich, lequel a abordé indirectement les questions liturgiques sur un ton apaisant. On peut raisonnablement espérer qu’il fera bon accueil à des demandes de dialogue des fidèles concernés par les amputations de célébrations de la messe traditionnelle à Saint Georges de La Villette et à notre dame du Travail et aussi aux prêtres parisiens qui aimeraient à nouveau célébrer librement la messe traditionnelle, et des parents qui souhaitent que la confirmation selon la forme ancienne soit donnée à leur enfants.

Nous restons plus que jamais en union avec les fidèles parisiens qui se rassemblent pour cette cause à Notre-Dame du Travail, le dimanche à 18h, à Saint Georges de La Villette, le mercredi à 17h, à Saint François Xavier/ND du Lys, le mercredi soir, devant les bureaux de l’archevêché, rue du Cloître-Notre-Dame”.