Une supplique au Pape d’un Collectif de Catholiques Varois

Le quotidien La Croix relaye ce soir la supplique d’un Collectif de Catholiques Varois. La trentaine de signataires s’étonne de cette décision et prends la défense de Mgr Rey. Le collectif souligne le travail accomplie au service de la mission et de l’évangélisation dans ce diocèse.

Extraits rapportés par La Croix

Très Saint-Père, nous, fidèles de l’Église en France, avons appris avec stupeur et douleur les interdictions qui pèsent sur Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, et ne comprenons pas ses motivations. […] Cette décision qui a été prise nous interroge profondément, et nous choque, en premier lieu pour les séminaristes privés d’ordination qui doivent y faire face. Si nous l’accueillons dans l’obéissance en l’Église, nous ne la comprenons pas, notamment au vu de ce que nous connaissons de Mgr Rey, de sa personnalité et de son action dans son diocèse depuis 22 ans.

Le collectif s’inquiète aussi “des conséquences durables sur les relations entre Rome et le peuple chrétien de France, déjà brutalement secoué “.

Note de RC : On peut lire ici ou là que Mgr Rey aurait fait la part belle à tous les traditionnalistes… nous voulons surtout souligner que Mgr Rey est un évêque catholique, qui a pris pleinement sa mission de pasteur et de père en considérant comme on peut le lire en Saint-Jean (14, 2) : “Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père”. Tout n’est certainement pas parfait dans ce diocèse et dans son séminaire… comme tout dans ce bas monde !!

Nous invitons les pèlerins de Chartres à prier à l’intention de Mgr Rey, de ses séminaristes, de l’Eglise et du Pape dans cette période si troublée.