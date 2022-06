Church Militant évoque la sanction romaine contre Mgr Rey

Le site américain Church Militant évoque dans un récent article la sanction romaine contre Mgr Rey.

On y lit notamment une mise en contexte d’un professeur de théologie du diocèse de Toulon:

Mgr Rey lui-même est de la communauté charismatique de l’Emmanuel et est très ouvert au mouvement de l’Esprit Saint. Cela n’est pas compris à Rome, où l’idéologie libérale est fermée à l’action du Saint-Esprit et ouverte à l’esprit de l’époque, comme au mouvement LGBTQ+.

On en apprend aussi un peu plus sur les personnes qui, à Rome, ont participé à la décision:

Le travail à la hache de Ouellet sur Rey a été soutenu par au moins trois autres prélats – le cardinal élu Arthur Roche, le cardinal Kevin Farrell et l’archevêque José Rodríguez Carballo, militant de l’Église, a appris de sources vaticanes informées.

Roche, le nouveau préfet de la Congrégation pour le Culte Divin, est une figure clé de la mise en œuvre par le pape François de la restriction de la messe traditionnel, suite à la promulgation de Traditionis Custodes, qui limite sévèrement la célébration de l’ancien rite.

Farrell, chef du Dicastère du Vatican pour les laïcs, la famille et la vie, était un proche compagnon et un évêque auxiliaire de l’homoprédateur en disgrâce et ex-cardinal Theodore McCarrick. Le prélat irlandais-américain était également proche du P. Marcial Maciel, fondateur des Légionnaires du Christ, pédophile et violeur en série.

Carballo, secrétaire de la Congrégation vaticane pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, est connu pour cibler les ordres religieux fidèles. En 2019, il a banni les adoratrices perpétuelles du Saint-Sacrement de Saltillo, au Mexique.