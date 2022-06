Diocèse de Paris : Mgr Ulrich prêt à recoller les morceaux avec ses fidèles ?

Des premiers échos reviennent de la rencontre, le 31 mai dernier, entre Mgr Ulrich, nouvel archevêque de Paris, et ses prêtres.

Alors que d’autres nouvelles, moins rassurantes, tombent, à Paris, le nouveau titulaire semble vouloir refermer les fractures créées ou aggravées par son prédécesseur, comme l’ont remarqué les fidèles réunis ce samedi devant la nonciature apostolique.

“Ce samedi 4 juin, vigile de la Pentecôte, nous nous sommes retrouvés pour prier et manifester devant la nonciature apostolique, à midi, avenue du Président-Wilson.

Nous avons prié en communion avec les pèlerins de Chartres, qui vont cette année implorer particulièrement pour la liberté de la liturgie traditionnelle.

Nous avons commenté les impressions partagées dans les presbytères parisiens à propos de la première rencontre des prêtres du diocèse avec leur nouvel archevêque, Mgr Laurent Ulrich, le mardi 31 mai, dans la crypte de Saint-Honoré d’Eylau. Celui-ci leur a confié qu’il avait entendu sa propre vocation au sacerdoce dans le cadre d’une vie liturgique très belle – c’était avant le Concile – et qu’il toujours été attaché ensuite, dans le cadre de la réforme, par la richesse de la liturgie chrétienne.

Il leur a dit aussi – le clergé parisien est globalement classique – qu’il n’était pas d’idées progressistes. Sans doute les gros dossiers qu’il compte traiter durant son pontificat de quelques années seront ceux de l’évolution de l’Église parisienne, de la restauration de Notre-Dame, du sort, notamment financier, des séminaires de Paris et d’Issy-les-Moulineaux.

Mais on peut estimer aussi qu’il sera bienveillant et apaisant avec les diverses sensibilités de ses fidèles et de son clergé, dont une partie est très traditionnelle. Il n’est pas invraisemblable de penser qu’il acceptera pas le dialogue avec les fidèles et les prêtres blessés par les interdictions de son maladroit prédécesseur.

Les fidèles lésés de Saint Georges de La Villette, de Saint François Xavier, de N.D. du Travail, de Sainte-Clotilde, et d’une manière générale l’ensemble non négligeable des fidèles traditionnels du diocèse de Paris ont désormais à prendre leurs dispositions pour faire entendre leurs requêtes de liberté.

Nous avons aussi commenté aussi la nomination au cardinalat de Mgr Arthur Roche, Préfet de la Congrégation pour le Culte divin, qui est quant à lui très hostile à la paix liturgique. Mais les bruits insistants concernant la santé affaiblie du pape font que les choses romaines ressemblent de plus en plus à celles d’une fin de pontificat, où les décisions drastiques contre le monde traditionnel deviennent plus difficiles à soutenir.

Et bien entendu, nous avons prié pour Mgr Dominique Rey, qui a annoncé jeudi dernier que Rome lui interdisait jusqu’à nouvel ordre de procéder à des ordinations, mesure gravissime et rarissime contre un évêque dont le crime est sans doute d’avoir le plus gros séminaire [diocésain] de France [en province], d’attirer à lui de nombreuses vocations de toutes sensibilités, d’avoir réussi à faire que pour chaque clocher de son diocèse il y ait un et parfois plusieurs prêtres.