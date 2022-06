Trouville-sur-Mer (14) : l’église Notre Dame de Bon-Secours bientôt désaffectée ?

La mairie de Trouville-sur-Mer dans le Calvados (diocèse de Bayeux et Lisieux) souhaite transformer l’église Notre-Dame de Bon secours en “lieu culturel” et pour cela obtenir sa désaffectation d’ici la fin 2022.

L’église – déjà rebaptisée Église Bonsecours par une presse locale décidée à gommer et la Vierge, et son caractère sacré, est fermée depuis août 2018; elle est en très mauvais état et nécessite des travaux.

“ On l’a visitée récemment avec l’évêque. Il a compris qu’elle était en train de se délabrer. Il ne serait pas contre une désaffectation. On est en train d’étudier cette procédure ​, avance la mairesse, Sylvie de Gaetano, lors d’une réunion publique, pour qui un choix s’est imposé entre Notre-Dame-de-Bonsecours et Notre-Dame-des-Victoires, avec une enveloppe pesant 3,5 millions d’euros ​de travaux“.

Trouville-sur-Mer compte en outre deux chapelles et une petite église dans le bourg de Hennequeville.

Ni l’évêque, ni l’assistance n’ont songé à poser les bonnes questions – par exemple, comment peut on négliger l’entretien de deux églises au point qu’il faille choisir entre les deux ?

Ou encore, que dire aux descendants de ceux qui ont donné pour que Notre-Dame de Bon-Secours soit une église, et non une salle de concert, un “lieu magique“, pour reprendre l’expression de la mairesse, ou, pourquoi pas, un lieu de réunion pour amicales fraternelles philosophiques du bâtiment ?