Communiqué aux valeureux pèlerins

Malgré la déception de l’annulation du Pèlerinage de Tradition samedi en fin de journée en raison des conditions atmosphériques, l’association Pèlerinage de Traditon publie un communiqué à l’attention des “valeureux pèlerins”

Chers pèlerins,

Des conditions climatiques locales dangereuses, des prévisions pessimistes, la paralysie et la détérioration d’une partie de nos moyens logistiques, l’impraticabilité de nos bivouacs nous ont contraints à interrompre le pèlerinage. Après 2 ans de suspension, nous mesurons votre déception et votre tristesse !

Dans cette occasion difficile, je tiens cependant à vous féliciter pour votre attitude digne et courageuse qui a permis les opérations de mise à l’abri de près de 4 000 marcheurs en moins de 3 heures. Malgré les inévitables attentes, incertitudes, manques de communication inhérents à ce genre de situation, l’ensemble des pèlerins et des responsables a gardé une sérénité remarquable et une efficacité qui ont suscité l’admiration des autorités publiques !

Merci pour votre courage, merci pour le dévouement de ceux qui se sont acharnés à vous transporter, nourrir, escorter pour que toutes ces opérations se passent – Dieu merci – sans accident !

Nous recommencerons !

Dès cette semaine, l’équipe d’organisation reprend ses travaux pour l’an prochain !

Nous vous attendons donc avec enthousiasme à Chartres en 2023 !

Bon retour dans vos foyers.

Jacques Le Conte

Directeur de la coordination