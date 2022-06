Samedi matin sur Facebook, l’abbé Grosjean, curé du diocèse de Versailles, a salué les 3 évènements catholiques du week-end : le pèlerinage de Chrétienté, le rassemblement des SUF et du Frat :

Il a été étrangement interrogé par l’abbé Paul-Antoine Drouin, prêtre du diocèse de Nantes, après avoir été vicaire général du diocèse du Mans :

A un internaute qui lui demande si c’est de l’humour, il attaque :

Comprenez : Notre-Dame de Chrétienté pose un problème de communion ecclésiale… (mais qu’est-ce que la communion ? Ces articles de Claves devraient l’instruire). Nous noterons donc que Mgr Aumônier, évêque émérite de Versailles, et Mgr Christory, évêque de Chartres, qui ont, pour l’un célébré la messe d’envoi à Paris, et pour l’autre, prêché lors de la messe de clôture à Chartres, doivent sans doute poser un problème de communion ecclésiale ?… Sans parler des nombreux prêtres diocésain venus en nombre, plus nombreux que les autres années, au pèlerinage.

Mais il faut souligner que le compte Twitter a évoqué deux fois ce week-end le pèlerinage de Chrétienté :

Durant ce week-end de Pentecôte, des milliers de pèlerins marcheront en direction de #Chartres. Trois jours pour se tourner plus vers Dieu et vers son prochain. #NDC2022 ⛪️✝️ pic.twitter.com/s7Plwoegvw — Église Catholique (@Eglisecatho) June 3, 2022

Prions pour les pèlerins du Paris-Chartes #NDC2022, pour les 8000 jeunes du #FRAT, pour les 30 000 Scouts unitaires de France sur #LeCampDes50ans et pour tous les autres qui, entre deux orages, goûtent de nouveau à la joie de se rassembler au nom du Christ après 2 ans de reports. https://t.co/agAbRRf3r4 — Église Catholique (@Eglisecatho) June 5, 2022

Et l’abbé Grosjean est conseiller communication de la CEF… C’est sans doute cela qui ne doit pas plaire à l’abbé Drouin… Ah… la communion ecclésiale…