Pour les évêques du Colorado les responsables politiques catholiques qui ont voté la loi sur l’avortement ne doivent pas communier

La controverse continue à faire rage aux États-Unis sur l’accès à la communion eucharistique et n’a pas été atteinte par la nomination du cardinal McElroy, nonobstant les propos louangeurs du Père Spadaro, SJ sur son compte Twitter. En effet, dans une lettre publiée le 6 juin dernier, les quatre évêques du Colorado estiment que “les législateurs catholiques du Colorado qui ont voté pour un projet de loi extrême sur l’avortement qui priverait tous les droits de l’enfant à naître devraient s’abstenir de recevoir la Sainte Communion”, selon une dépêche de l’agence Catholic News Agency (CNA). Pour les évêques, le vote de la loi sur la santé et l’équité en matière de reproduction (elle est désignée sous le sigle “RHEA”) équivaut à « participer à une action gravement pécheresse parce qu’elle facilite le meurtre de bébés innocents à naître ».

La lettre parle également du “scandale” d’une communion indigne de la part d’un homme politique et demande aux législateurs catholiques “qui vivent ou adorent au Colorado et qui ont voté pour RHEA, de s’abstenir volontairement de recevoir la Sainte Communion”:

Comme nous l’avons dit avec nos collègues évêques américains dans notre récente déclaration Le mystère de l’Eucharistie dans la vie de l’Église,

« Recevoir le Corps et le Sang du Christ alors qu’il est dans un état de péché mortel représente une contradiction. La personne qui, par sa propre action, a rompu la communion avec le Christ et son Église mais reçoit le Saint-Sacrement, agit de manière incohérente, en revendiquant et en rejetant la communion en même temps. C’est donc un contre-signe, un mensonge, il exprime une communion qui, en fait, a été rompue.

De plus, recevoir l’Eucharistie dans un état de péché mortel est sacrilège parce que c’est « un échec à montrer la révérence due au Corps et au Sang sacrés du Christ ».

Enfin, lorsque d’autres catholiques voient des personnalités publiques recevoir Jésus dans un tel état spirituel, leur détermination à être fidèles à l’Évangile peut être affaiblie. Un politicien catholique ou une personnalité publique qui dirige ou encourage les autres à faire le mal est un manquement à respecter l’âme des autres et c’est ce que l’Église définit comme un « scandale ».

Jusqu’à ce que le repentir public ait lieu et que l’absolution sacramentelle soit reçue dans la confession, nous demandons aux législateurs catholiques qui vivent ou adorent au Colorado et qui ont voté pour RHEA, de s’abstenir volontairement de recevoir la Sainte Communion.