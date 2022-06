L’Association Anjou Pèlerinages, en lien avec la région Ouest de Notre-Dame de Chrétienté, organise pour la 5ème année consécutive un pèlerinage « Sur les traces de Jacques Cathelineau… » qui se déroulera en Anjou le jeudi 14 juillet 2022 du Pin-en-Mauges à Saint-Florent-le-Vieil.

Jacques Cathelineau

Voiturier-colporteur, dénommé par la suite « Le Saint de l’Anjou », Jacques Cathelineau naquit au Pin-en-Mauges le 5 janvier 1759. Marié et père de onze enfants, il prit part à l’insurrection vendéenne en mars 1793 et devint généralissime de l’Armée catholique et royale en juin de la même année. Blessé par balle à l’attaque de Nantes, il décéda le 14 juillet 1793 à Saint-Florent-le-Vieil.

Compte tenu de sa grande piété et de son courage reconnu pour la défense de la Foi, sa cause de béatification fut introduite dès la fin du XIXème siècle. La plus grande partie des pièces informatives du procès diocésain a péri dans l’incendie des Archives de l’Evêché d’Angers, lors de bombardements en 1944, et l’instruction s’en trouve, de ce fait, bloquée.

Le pèlerinage

Départ : le mardi 14 juillet 2022 à 08h30 à l’église du Pin-en-Mauges (Maine-et-Loire)

Messe de clôture : célébrée en rit tridentin le mardi 14 juillet 2022 à 16h30 en l’église abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire)

Aumônerie : Prêtres d’instituts traditionnels.

Trajet : 22 kilomètres 800 – accessible en totalité aux poussettes – Prévoir son pique-nique

Inscriptions : https://my.weezevent.com/sur-les-traces-de-cathelineau

Informations : [email protected]

Participation aux frais : adulte plus de 12 ans = 5 euros (règlement en ligne ou sur place)

