Le pèlerinage de Chartres, une réponse éclatante à Traditionis Custodes

Samedi dernier, le 11 juin, a eu lieu une nouvelle manifestation pour la défense de la messe traditionnelle à Paris, devant la nonciature apostolique.

Les organisateurs communiquent :

“Nous nous sommes redits solidaires des fidèles lésés de Saint Georges de La Villette, de N.D. du Travail et de l’ensemble des fidèles traditionnels du diocèse de Paris ont désormais à prendre leurs dispositions pour faire entendre leurs requêtes de liberté.

Nous avons évoqué la scandaleuse décision romaine d’interdire à l’évêque de Toulon, Mgr Dominique Rey, de procéder aux ordinations prévues pour la fin du mois de juin. A la suite d’une visite canonique qui n’avouait pas son nom et se qualifiait de « visite fraternelle », cette première mesure, humiliante à l’extrême, lui a été signifiée par le nouveau cardinal Aveline, visiteur, et lui a été confirmée par le cardinal Ouellet, Préfet de la Congrégation pour les Evêques. Cette première mesure punitive qui tombe sur l’évêque de Fréjus-Toulon, dont la gravité inouïe, est en disproportion criante avec les motifs avancés (certains aspects de la formation de ses séminaristes serait « problématique »). Elle vise comme tel l’évêque de France qui s’est montré le plus ouvert à la liberté de la messe traditionnelle et le plus accueillant pour les prêtres qui la célèbrent. alors que d’autres diocèses comme celui du Havre en pleine crise semblent pouvoir continuer à mourir tranquillement sans que cela inquiète le cardinal Ouellet qui bien sûr est quasiment sur le départ du fait de sa prochaine mise à la retraite.

L’interdiction faite aux séminaristes de porter la soutane, publiée par le nouvel archevêque de Toulouse, venu de Grenoble où il avait sévit contre la liturgie traditionnelle, Mgr de Kerimel, a laissé sans voix, tant elle était maladroite, pour parler faiblement, un bon nombre de ses confrères.

Mais nous avons surtout parlé du succès de la dernière eet magnifique édition du Pèlerinage de Chrétienté, qui est arrivé à Chartres le lundi de Pentecôte. Jamais les jeunes pèlerins n’avaient été aussi nombreux, ce qui était d’autant plus impressionnant que les conditions météorologiques ont été particulièrement défavorables le samedi soir. « Pèlerinage de Chartres : malgré les intempéries, une démonstration de force réussie pour les “tradis” », titre le site du Boulevard Voltaire (Pèlerinage de Chartres : malgré les intempéries, une démonstration de force réussie pour les « tradis » – Boulevard Voltaire (bvoltaire.fr) : le déluge et la foudre qui s’abattaient sur les pèlerins sans les faire renoncer, au contraire, symbolisent les coups qui nous accablent, sans nous émouvoir.

Ces foules plus nombreuses que jamais sont une réponse éclatante à Traditionis custotdes. La messe traditionnelle, dans son éternelle jeunesse, est la messe de l’avenir : rien ni personne ne l’empêchera de vivre et de progresser !”.