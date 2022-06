2è Pèlerinage de Nuestra Señora de la Cristiandad – España du 23 au 25 juillet

Notre-Dame du Chrétienté Espagne (Nuestra Señora de la Cristiandad – España) propose un pèlerinage annuel au sanctuaire de Notre-Dame de Covadonga (Asturies) organisé par un groupe de fidèles laïcs catholiques consacrés à la célébration de la Sainte Messe selon la forme extraordinaire du rite romain. I l se déroule autour de la fête de l’apôtre Saint Jacques (25 juillet), saint patron de l’Espagne. Le but du pèlerinage est la sanctification des âmes par les grâces demandées à Notre-Seigneur, par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, offrant prières, sacrifices et mortifications pendant trois jours. En ces jours de pèlerinage, nous rendons particulièrement hommage à notre pays et au Saint-Père.