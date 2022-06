Des laïcs sous contrôle ?

Désormais, toute association publique de fidèles qui envisage de devenir un institut de vie consacrée ou une société de vie apostolique devra demander l’accord de Rome. C’est en effet ce qui a été admis par un rescrit daté du 15 juin.

Le Pape François a en effet approuvé le dispositif qui suit:

L’évêque diocésain, avant d’ériger – par décret – une association publique de fidèles en vue de devenir un Institut de vie consacrée ou une Société de vie apostolique de droit diocésain, doit obtenir l’autorisation écrite du Dicastère pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique

Le rescrit a été promulgué dans L’Osservatore Romano, dès sa publication. Il sera ensuite publié dans le commentaire officiel des Acta Apostolicae Sedis.

Une drôle de disposition dans une Eglise qui prétend pourtant décentraliser et confier plus de libertés aux conférences épiscopales et aux évêques…

Source: Vatican News