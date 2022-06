La tradition liturgique outre Manche

Le Coetus Internationalis Summorum Pontificum (CISP), qui organise le prochain Pèlerinage Ad Petri Sedem à Rome du 28 au 30 Octobre, donne la parole à Joseph Shaw président de la Latin Mass Society (et également président de la Fédération Internationale Una Voce (FIUV) depuis la fin de 2021).

Cher Joseph , Pouvez-vous nous présenter la Latin Mass Society

La Latin Mass Society, fondée en 1965, est une association de fidèles catholiques vouée à la promotion de la liturgie latine traditionnelle de l’Église catholique, des enseignements et des pratiques qui en font partie intégrante, de la tradition musicale qui la sert et de la langue latine dans laquelle elle est célébrée. La valeur intrinsèque et l’importance continue des « traditions liturgiques antérieures » de l’Église ont été affirmées par le pape Benoît XVI dans son motu proprio Summorum Pontificum (SP) de 2007 (Préface), qui stipule que le Missel romain tridentin dans sa dernière édition de 1962, « le Missel du Bienheureux pape Jean XXIII, n’a jamais été abrogé ». Il convient également de mentionner les autres sacrements et rituels, l’office divin traditionnel et les autres rites, usages et coutumes liturgiques légitimes de l’Occident latin, en tant que parties importantes et vivantes de la tradition liturgique latine.

Outre les pèlerinages occasionnels à l’étranger, nos activités se concentrent sur l’Angleterre et le Pays de Galles, qui ont leur conférence épiscopale propre (l’Écosse et l’Irlande ont des conférences distinctes). Nous sommes l’un des nombreux groupes nationaux dédiés à la préservation et à la promotion de la messe traditionnelle, regroupés au sein de la FIUV, la Fédération Internationale, dont nous avons été membre fondateur.

Parmi ces groupes, nous sommes le plus important, en nombre de membres, avec environ 1 800 membres, et l’un des plus anciens. Nous avons un réseau de représentants locaux dans toute l’Angleterre et le Pays de Galles, un bureau permanent à Londres, une petite équipe professionnelle, un magazine trimestriel, Mass of Ages, ainsi qu’un site Web et une présence sur les réseaux sociaux.

Notre travail principal a toujours été de faciliter la célébration de la liturgie traditionnelle. Ce travail comprend l’organisation de nombreuses messes régulières du dimanche et en semaine, ainsi que de nombreuses occasions spéciales et pèlerinages. Notre plus grand événement annuel est un pèlerinage à pied d’Ely à Walsingham, notre sanctuaire national dédié à la Bienheureuse Vierge Marie, sur une distance de 90,5 km ; en 2021, 120 personnes y ont participé. Jusqu’à cette année, nous avons pu organiser une célébration annuelle du sacrement de confirmation, pour les catholiques de tout le pays, et au-delà, bien que cela ne soit plus possible sous Traditionis custodes. (Le sacrement sera cependant conféré en Angleterre et au Pays de Galles dans le cadre des apostolats des instituts sacerdotaux traditionnels.)

Nous faisons également de la formation une priorité, avec des événements de formation pour les prêtres et les séminaristes pour apprendre à célébrer la messe traditionnelle, pour les servants et pour les chantres. Nous avons une association de servants d’autel, la Société de Saint Tarcisius. Nous proposons des cours de latin en ligne et lors de sessions, ainsi que des formations pour ceux qui souhaitent confectionner et réparer des vêtements liturgiques, dans le cadre de notre Guilde de Sainte-Claire affiliée à la LMS.

Ce travail nous a permis de faciliter la célébration de la messe traditionnelle avec chant grégorien et polyphonie sacrée, souvent pour des messes solennelles, mais aussi pour des messes basses.

Pourquoi êtes-vous attaché à la liturgie traditionnelle ?

L’Église d’Angleterre et du Pays de Galles avait connu un siècle de forte croissance après la restauration de la hiérarchie catholique (évêques et diocèses) en 1850, avec un programme de construction d’églises et d’écoles pour une population catholique en expansion et de nombreux convertis distingués. Cette période de succès s’est construite sur le témoignage des martyrs catholiques et des confesseurs d’une longue période de persécution, qui a commencé au XVIe siècle et s’est prolongée au XIXe siècle.

Pour les catholiques persécutés, et pendant la période de prospérité la plus récente avant le Concile Vatican II, l’ancienne liturgie était essentielle à leur sentiment d’identité : elle marquait leur séparation des chrétiens non catholiques et leur continuité avec l’Église anglaise du Moyen Âge.

Lorsque la réforme liturgique est advenue, il y a donc eu une forte réaction, en particulier de la part des convertis, et cette réaction a valu la concession précoce de l ‘« indult anglais » du pape Paul VI. Ainsi, la messe traditionnelle fut officiellement autorisée, bien que de manière très limitée, et la LMS fut reconnue comme l’organe principal de négociation des célébrations, dès 1971.

Aujourd’hui, de nouvelles générations découvrent l’ancienne messe : il s’agit notamment de personnes qui pourraient être attirées par le New Age ou par les liturgies « charismatiques » , de convertis non chrétiens et de nombreux jeunes catholiques non pratiquants. Nous-mêmes et ces nouvelles générations de partisans montrent la capacité de l’ancienne liturgie à convertir les cœurs au Christ et à contribuer à l’évangélisation de notre pays.

Pourquoi êtes-vous membre du CISP ?

Nous considérons le pèlerinage du CISP comme un événement d’une grande importance, qui concerne tous ceux qui, dans le monde entier, aiment la messe traditionnelle. Il démontre la tendance du mouvement à rechercher le centre, Rome : la véritable patrie du rite romain, et aussi le lieu le plus critique de discussion et de conflit à ce sujet.

La Latin Mass Society est ravie de pouvoir contribuer au succès du pèlerinage et souhaite le soutenir de toutes les manières possibles.

Quelle est votre vision de la situation actuelle de l’Église concernant la messe traditionnelle ?

La Lettre apostolique Traditionis custodes du pape François annule le statut juridique favorable de la messe traditionnelle établi par le pape Benoît XVI. Néanmoins, si cela peut se faire d’un trait de plume, la croissance du mouvement de ceux qui aiment la liturgie traditionnelle ne peut pas être inversée si facilement.

En Angleterre, nous avons constaté que très peu d’évêques et de prêtres désirent faire obstacle à la célébration de l’ancienne messe. Bien qu’il y ait plus de bureaucratie sous le régime de Traditionis custodes, presque tous nos événements ont pu se dérouler normalement.

Le fait que cette messe soit devenue si profondément enracinée et acceptée comme une partie normale de la vie liturgique de l’Église en Angleterre et au Pays de Galles, nous donne l’espoir que l’ancienne messe survivra et restera une source de grâces pour nous et nos successeurs.

En attendant, nous continuerons à faire ce que nous avons fait : organiser des messes et transmettre les connaissances et les compétences nécessaires à sa célébration respectueuse et à son admiration.