Vannes : cinq prêtres ordonnés le 19 juin, dont un brittophone

Cinq prêtres seront ordonnés le 19 juin prochain en Sainte-Anne d’Auray pour le diocèse de Vannes, Thibault de Bruyn, Gildas Colas des Francs, Louis-Marie Lefeuvre, Guillaume Porrot, Matthieu Vannier.

Ce dernier est brittophone, et s’occupe déjà des camps d’été en breton du diocèse de Vannes, lancés en 2021. Le diocèse de Vannes est aussi le seul des cinq diocèses bretons à avoir une importante pastorale en breton, et un organiser certain nombre de messes lors des fêtes – notamment à Noël à travers tout le diocèse.

A cette occasion, le blog catholique breton Ar Gedour met en ligne la prière en breton pour les prêtres, et sa traduction, evel just.

Pedenn da Itron-Varia ar Veleien (Prière à Notre-Dame du Sacerdoce)

Itron-Varia, Mamm ar C’hrist-beleg, Mamm beleien ar bed a-bezh, karout a rit kalz ar veleien, dre ma skeudennont ez-vev ho Mab-unganet.

Sikouret hoc’h eus Jezuz dre ho puhez a-bezh war an Douar,

Hag e sikourit anezhañ c’hoazh en Neñvoù.

Hoc’h aspediñ a reomp : pedit evit ar Veleien !

« Pedit an Tad a zo en Neñvoù evit ma kaso labourerien war e eost ». (Mazh 9, 37)

Pedit evit m’hor bezo bepred beleien da reiñ deomp ar Sakramantoù, da zisplegañ deomp Keloù Mat ar C’hrist, ha da gelenn deomp da zont da vezañ gwir vugale da Zoue !

Gwerc’hez Vari, goulennit hoc’h-unan digant an Tad ar veleien hon eus ezhomm kement anezho ; ha peogwir he deus ho Kalon pep galloud warnañ, grit m’hor bezo, A Vari, beleien santel, ha sent war-un dro ! Amen !

Traduction française

Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, Mère des prêtres du monde entier, Vous aimez tout particulièrement les prêtres, parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils Unique.

Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, et Vous l’aidez encore dans le Ciel.

Nous vous en supplions, priez pour les prêtres !

« Priez le Père des Cieux pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ».

Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les Sacrements, nous expliquent l’Évangile du Christ, et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu !

Vierge Marie, demandez Vous-même à Dieu le Père les prêtres dont nous avons tant besoin ; et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur Lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints ! Amen !