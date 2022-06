Brève: Mgr Roche veut supprimer la messe traditionnelle

Sur le Forum Catholique, Denis Sureau fait échos à l’article de Famille Chrétienne qui reprend l’interview du cardinal Arthur Roche, préfet de la Congrégation pour le Culte Divin, à Vatican News :

Revenant sur l’intention du pape François, il a réaffirmé que « [le pape] n’est pas contre la messe en latin. Et en fait, la messe en latin existe aussi bien dans la forme moderne, pour ainsi dire, du Concile, que dans le Missel de 1962. »

Cependant, le cardinal assume que l’objectif du texte est bien d’organiser l’arrêt progressif du rite préconciliaire, comme le laissait sous-entendre le motu proprio. « Tout ce qui se passe, c’est la réglementation de l’ancienne liturgie du Missel de 1962 en arrêtant la promotion de celle-ci, parce qu’il était clair que le Concile, les évêques du Concile, sous l’inspiration du Saint-Esprit, mettaient en avant une nouvelle liturgie pour la vitalité de la vie de l’Église », déclare Mgr Arthur Roche. « Et cela est vraiment très important. Et résister à cela, c’est quelque chose qui est vraiment très grave. »