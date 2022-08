Colloque du 24 septembre (Paris) – Quel avenir pour la messe traditionnelle ?

31Notre-Dame de Chrétienté, Oremus, Renaissance Catholique et l’Union Lex Orandi vous convient au Colloque : “Quel avenir pour la messe traditionnelle ?” le samedi 24 septembre à Paris

La réforme liturgique qui devait accompagner la “nouvelle pentecôte” de l’Église reste, tragiquement, un objet de débats et de controverses. Contre toute attente la célébration de la messe traditionnelle qui devait, selon les novateurs, peu à peu disparaître suscite un réel engouement auprès du public, ecclésiastique ou laïc, de plus en plus jeune. Les décisions romaines se succèdent, parfois contradictoires les unes avec les autres, de Summorum Pontificum à Traditionis custodes. Les plus jeunes héritent d’une situation confuse dont ils ont parfois du mal à discerner les prémices et les contours. Les essayistes, journalistes, historiens, juristes et militants associatifs rassemblés pour ce colloque s’efforceront de repositionner la situation liturgique actuelle dans l’histoire récente et de proposer des clés de lecture pour rester fidèles à deux réalités indissociables : l’Église comme seule arche du salut et la Tradition comme élément constitutif essentiel de cette même Église.

Samedi 24 septembre de 10 h – 17 h 30.

Maison de la Chimie (Paris).

Programme

– Histoire de la messe interdite (1969-2022) Cyril Farret d’Astiés interrogé par Victoire De Jaeghere

– Qu’est-ce que le traditionalisme ? Jean-Pierre Maugendre

– L’obéissance dans l’Eglise : aveugle ou clairvoyante ? Cyril Dounot interrogé par Jeanne Smits

– Table ronde Un demi siècle de réformes liturgiques. Bilan et perspectives : Yves Chiron, Luc Perrin et l’abbé Barthe. Animation : Laurent Dandrieu.

– Conclusion : Jean de Tauriers

Libraire religieuse – Stands des associations

