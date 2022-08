Urgences Patrimoine aide le Mesnil-Esnard (76) à restaurer les tableaux de son église

Plus connue pour ses combats et recours pour la sauvegarde du patrimoine français, l’association Urgences Patrimoine met aussi la main à la pâte pour aider les collectivités qui souhaitent protéger et restaurer leur patrimoine, notamment en mettant en contact collectivités et artistes ou artisans qui souhaitent offrir pour la sauvegarde du patrimoine français tout ou partie de leur travail. Une commune de la banlieue est de Rouen, le Mesnil-Esnard, a ainsi économisé une somme rondelette grâce à l’association, tout en restaurant les six tableaux de son église.

“Parmi ces dispositifs, “Un Geste à l’Édifice” permet la restauration gracieuse d’œuvres pour lesquelles il n’y a pas de budget. La commune du Mesnil-Esnard, non loin de Rouen, a souhaité faire restaurer les six tableaux de son églises. Comme ces oeuvres ne sont pas classées, elles ne peuvent bénéficier d’aucune subvention. C’est la raison pour laquelle nous avons été sollicités“, écrit l’association sur son Facebook.



“En plus de la petite souscription que nous avons lancé, nous avons pris en charge la restauration de deux tableaux et c’est Angélique Demeersseman qui offre, une fois encore, son “Geste” pour la restauration de l’un d’eux. La restauration du second sera rémunérée, car nous ne pouvons pas toujours solliciter les artisans pour qu’ils interviennent gracieusement. Même si nous ne pouvions pas prendre en charge la restauration des six tableaux, c’est quand même plus de 5000 euros que la commune aura économisé en sollicitant Urgences Patrimoine. Un grand merci aux artisans qui s’engagent à nos côtés pour la sauvegarde du patrimoine oublié des territoires“.