Parcours de formation des « formateurs laïcité » de l’enseignement catholique

Nathalie Trétiakow, adjointe au Secrétaire général de l’Enseignement catholique, a écrit le 12 juillet aux formateurs laïcité :

Chers(es) amis(ies),

La 1re session du parcours de formation des « formateurs Laïcité » s’est terminée fin juin. Elle a réuni 193 personnes, chefs d’établissement, enseignants, personnels éducatifs, chargés de mission diocésains et formateurs d’organismes de formation, ayant répondu à la sollicitation.

Cette session de pré requis, organisée en distanciel sur quatre demi-journées d’apports théoriques, de travaux de groupes sur des questionnements et études de cas, aura permis de réfléchir et de travailler sur la manière dont la laïcité s’inscrit dans le cadre du projet de l’Enseignement catholique et se vit dans nos établissements.

La 2e session de la formation se déroulera à la rentrée prochaine. Elle portera sur l’ingénierie de formation et la dimension professionnelle des situations portant sur la laïcité.

Durant trois jours, en présentiel dans les organismes de formation régionaux, elle privilégiera des approches très opérationnelles permettant aux futurs formateurs de s’approprier les démarches de formation nécessaires à l’accompagnement des communautés éducatives sur les questions de laïcité en école catholique.

Un temps d’accompagnement d’une journée en distanciel permettra la prise en compte des questions qui se posent pour l’organisation des journées de formation en établissement.

C’est donc à partir de décembre 2022 ou janvier 2023 que vous pourrez solliciter la mise en œuvre d’une à deux journées de formation pour vos communautés. Cette sollicitation se fera auprès des organismes de formation de votre région. Une liste vous parviendra à la rentrée.

Nous attirons votre attention sur la nécessité d’inscrire ces nouvelles journées de formation dans le plan de formation des établissements dès la rentrée de septembre, dans le cadre des projets de formation élaborés en établissement ou réseaux d’établissement avec les associations territoriales de Formiris ou avec Akto.

Dans la perspective de vos journées de pré-rentrée, nous vous indiquons ici deux ressources éventuellement utilisables :

Les enjeux d’une formation à la laïcité en école catholique sont essentiels et il incombera aux formateurs engagés dans le parcours d’avoir formé, d’ici quatre à cinq ans, l’ensemble des personnels de l’Enseignement catholique à la contribution originale qu’il apporte à la laïcité.

Les équipes du SGEC, de l’ECM, de l’AFADEC, de l’UNISFEC et de l’UNIFOC, vous remercient de votre engagement dans ce projet et restent à votre disposition.