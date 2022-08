Bernard Antony transmet le flambeau

Après 40 ans à la tête du Centre Henri et André Charlier et de Chrétienté Solidarité qu’il a fondé, Bernard Antony transmet la flambeau à Yann Baly lors de l’Assemblée Générale des deux associations. Agé de 43 ans, secrétaire général d’une collectivité locale, Yann Baly est engagé au côté de Bernard Antony au Centre et à Chrétienté Solidiartié depuis plus de 20 ans.

Fondateur et président depuis quarante ans du Centre Henri et André Charlier et de Chrétienté-Solidarité, Bernard Antony a tenu cette année, lors de la quarantième université d’été des deux associations, à en transmettre la présidence à Yann Baly. Ce dernier a été un militant exemplaire depuis ses années d’étudiant à Paris, lors desquelles il devint secrétaire général du Centre. Notamment cheville ouvrière auprès de Bernard Antony des deux dernières universités catholiques d’été, Yann Baly, œuvrant efficacement aussi pour le Liban chrétien, a d’autre part organisé cette année les initiatives de Chrétienté-Solidarité pour la nation ukrainienne livrée depuis le 24 février 2022 à l’invasion. Alors qu’il avait dû quitter l’université pour les obsèques en Lorraine de son père rappelé à Dieu, l’Assemblée générale du Centre et de Chrétienté-Solidarité, sous la présidence de Bernard Antony et sur sa proposition, l’a élu à l’unanimité comme président. Bernard Antony qui a été élu « président émérite » des deux associations, et qui continuera comme directeur de la revue Reconquête, demeure par ailleurs président de l’AGRIF. Les bureaux des deux associations ont été ainsi renouvelés ou complétés : Centre Henri et André Charlier Président : Yann Baly Président émérite et directeur de Reconquête : Bernard Antony Secrétaire général : Richard Haddad Trésorier : Pierre Soleil Vice-présidentes : Cécile Montmirail Jeanne Smits Chrétienté-Solidarité Président : Yann Baly Président émérite : Bernard Antony Secrétaire général : Richard Haddad Trésorier : Pierre Soleil Vice-présidents : Laurent Bonnet Anne Figueras (chargée des actions jeunesse) Thibault de La Tocnaye