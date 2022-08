Le cardinal Ouellet rejette fermement les accusations portées à son encontre

Ayant pris connaissance des fausses accusations portées contre moi par la plaignante (F.), je nie fermement avoir fait des gestes déplacés sur sa personne et je considère l’interprétation et la diffusion de ces accusations d’agressions sexuelles comme diffamatoires. Si une enquête civile devait être ouverte, j’entends y participer activement afin que la vérité soit établie et mon innocence reconnue.