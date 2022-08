Décès de Mgr Rembert Weakland: l’étrange apologie du Père James Martin

Il est décédé dans la nuit du 21 au 22 août dernier: ancien archevêque de Milwaukee de 1977 à 2002, mais également ancien abbé bénédictin, Mgr Rembert Weakland avait été mis en cause dans des affaires de mœurs. Ainsi, il aurait cherché à payer sur des fonds diocésains une victime qu’il aurait agressée: Mgr Weakland prétendant au contraire qu’il avait une relation homosexuelle avec cette personne. Le scandale a été tel que son successeur, Mgr Listecki, a même rayé en 2019 le nom de Mgr Weakland d’un immeuble diocésain. L’ancien archevêque de Milwaukee avait été mis en cause pour d’autres raisons: abus liturgiques, choix douteux pour l’aménagement de la cathédrale.

Cela n’a pas empêché le Père James Martin, SJ, qui bénéficie d’appuis romains, de faire l’éloge de cet archevêque au comportement scandaleux:

Archbishop Rembert Weakland has died. An erudite scholar, gifted pastor and Benedictine abbot primate, his legacy was marred by revelations that he paid money to a man with whom he had been in a relationship. I considered him a friend and mourn his loss. May he rest in peace. https://t.co/mxb1RouRhd

Pourtant, l’archevêque défunt a bien été mis en cause pour sa politique de “cover up” à l’égard des abus commis par des clercs sur des mineurs:

This disgraced Archbishop covered up child abuse. Called victims “squealers” and said that not all adolescent victims of clerical sex abuse were “innocent”.

He should not be eulogised. May God have mercy on his soul. https://t.co/Ka5gPn5k9y

— Caroline Farrow (@CF_Farrow) August 23, 2022