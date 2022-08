Le cardinal Angelo Becciu sera présent au prochain Consistoire

Discrédité et mis en cause dans un procès pour fraude, le cardinal Angelo Becciu, qui avait renoncé à ses droits attachés au cardinalat en septembre 2020, a reçu une invitation du Pape pour participer au prochain Consistoire, dont la date est fixée le 27 août prochain. Il a ainsi remercié le Pape François pour l’invitation, alors même qu’il est toujours impliqué dans le litige. En 2020, le cardinal avait en effet démissionné de sa fonction de préfet de la Congrégation pour les causes des saints. On lui reproche d’avoir orienté des fonds et des contrats de l’Église en direction d’organismes où des proches étaient impliqués. Le cardinal Angelo Becciu a toujours clamé son innocence face aux accusations. “Je suis très ému par ce geste de la part du pape”, a ainsi déclaré le cardinal Becciu.