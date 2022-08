Le Teil (07) : l’éveché de Viviers laisse démolir l’église du Frayol

Impactée par le séisme de 2019, l’église du Frayol au Teil, qui appartient à l’évêché, a été démolie, ce dont s’émeut Yves Esquieu, défenseur du patrimoine bien connu à Viviers.

“Les trois églises du Teil ont été inégalement impactées par le séisme du 11 novembre 2019. Celle du centre sera démolie puis reconstruite ; celle de Mélas sera rénovée ; mais celle de Frayol, dans le quartier du même nom, qui appartenait à l’évêché, est démolie de façon définitive. Le chantier a commencé.

Après expertise, il est apparu que les frais de réhabilitation de cet édifice désacralisé depuis des dizaines d’années seraient supérieurs à la somme versée par les assurances“.

De style néoroman, l’église a été construite en 1929-1930, son clocher en 1938-1956, et était désaffectée dans les années 1990 – en pointe dans la mise en place du Concile, refusant toute application du motu proprio Summorum Pontificum, désindustrialisé, le diocèse de Viviers a connu une dechristianisation massive. Cette église a fini par servir de gymnase au collège voisin, d’après l’Observatoire du Patrimoine Religieux.

L’église néo-gothique du centre ville du Teil, ainsi que la cure, seront démolis. Un édifice moderne la remplacera, pour 2.5 millions d’euros – l’enveloppe versée par les assurances, qui apparaît d’autant plus petite que l’inflation bat des records – et devra ouvrir à Noël 2025.

Le séisme et ses dégâts semblent surtout servir de prétextes pour effacer le passé, se débarrasser d’édifices qu’on ni les pouvoirs publics, ni l’évêché ne souhaite entretenir, et voler le patrimoine des habitants du Teil – à Viviers même et à Donzère, en Drôme, en face, les églises, certes secouées par le séisme mais protégées au titre des Monuments historiques, ont rouvert.