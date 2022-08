États-Unis: pèlerinage d’Arlington a Washington pour la défense de la messe traditionnelle

Un pèlerinage est prévu d’Arlington à Wahsington le samedi 17 septembre prochain, à 9 heures, pour la défense de la messe traditionnelle. Les deux diocèses ont fait l’objet de restrictions quant à l’usage de la messe traditionnelle au détriment de tous ceux qui la suivaient. Les fidèles continuent à se mobiliser, comme ils l’ont fait samedi dernier. Comme l’explique le site Rorate Caeli:

Le pèlerinage national Summorum Pontificum pour la restauration de la messe latine traditionnelle commencera à la cathédrale de St. Thomas More, Arlington, VA, et se terminera à la cathédrale de St. Matthew the Apostle, Washington, DC, une distance d’environ 5 miles (durée prévue 2 heures).

La date a été choisie à la fois parce que le samedi 17 septembre 2022 est le samedi le plus proche du 15e anniversaire de l’entrée en vigueur du Summorum Pontificum, le motu proprio du pape Benoît XVI qui a libéré la messe latine traditionnelle pour tous les catholiques de rite latin, et parce que les restrictions dans les deux diocèses entrent en vigueur en septembre (le 8 pour Arlington, le 21 pour DC).

En réponse aux restrictions cruelles et injustes imposées à la célébration de l’usus antiquior dans l’archidiocèse de Washington et le diocèse d’Arlington, ainsi que dans de nombreux autres endroits du monde, nous irons en pèlerinage dans un acte public de tristesse à l’égard de la destruction du patrimoine liturgique occidental, et à l’appui de sa restauration complète et immédiate.