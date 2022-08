Le diocèse de Saint-Claude rend hommage à Louis Pasteur

Dans le cadre du Bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, le diocèse de Saint-Claude rend hommage au savant jurassien. Une initiative voulue par Monseigneur Jean-Luc Garin et portée par une équipe de bénévoles intéressés par le sujet. Exposition et conférences sont organisées dans le Jura à partir du 4 septembre et jusqu’à la fin de l’année.

Un groupe de réflexion, sous l’égide de Monseigneur Jean-Luc Garin, évêque du diocèse de Saint-Claude, a travaillé à l’élaboration et la mise en œuvre de trois initiatives pour marquer cet hommage qui débutera le dimanche 4 septembre par la célébration de la messe du Biou à 10h30 en l’église Saint-Just d’Arbois.

Une exposition à la Collégiale Notre-Dame de Dole où fut baptisé Louis Pasteur et à l’église Saint-Just d’Arbois où il assistait aux célébrations du Biou. Le thème “Science et Foi” y est présenté sous la forme de citations de savants et philosophes qui ont marqué la recherche et la culture au long des siècles.

Un livret Louis Pasteur et l’Eglise – Le diocèse de Saint-Claude rend hommage à “un chercheur infatigable” qui reprend, dans une première partie, des extraits d’articles publiés dans les journaux paroissiaux et diocésains depuis une centaine d’années. La deuxième partie est consacrée à une évocation des nombreuses épidémies qui ont marqué notre pays ainsi les décès familiaux auxquels Louis Pasteur dut faire face.

Enfin, la troisième partie propose une déclinaison du lien entre science et foi pour Louis Pasteur, pour l’Eglise et pour des hommes de science ou de lettres.

Un cycle de conférences, ouvertes à tous en accès libre. Ces conférences permettront d’actualiser les questions que Louis Pasteur rencontra en son temps.

Présentation des conférences: