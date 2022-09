Un prêtre suspendu dans le diocèse d’Orléans

Ce prêtre âgé de 59 ans a été suspendu le 12 août par les Eudistes, la congrégation de Jésus et Marie à laquelle il appartient. Une suspension après la plainte déposée par un quadragénaire de Versailles, qui accuse le prêtre d’agression sexuelle à la fin des années 1990 lorsqu’il étudiait dans un lycée pour garçons de Versailles, où ce prêtre officiait comme aumônier.

La suspension de l’ecclésiastique court le temps de l’enquête. Le père Laurent Tournier, le recteur du séminaire d’Orléans, explique :

“Il est normal de chercher à savoir la vérité. On se demande de quel acte on parle. Il faut être patient et attendre les conclusions de l’enquête”.