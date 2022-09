Rouen : l’église Saint-Paul sans affectation avant 2028 ?

Située au sortir du pont Mathilde à l’est de la ville et très difficilement accessible, l’église Saint-Paul de Rouen, désaffectée, avait été l’objet d’un appel à projets qui s’est révélé infructueux.

La mairie reprend le dossier avec comme objectif une solution pour ce lieu… en 2028, indique 76Actu ; en attendant, il faut entretenir au moins à minima le bâtiment du XIXe siècle.

“L’église offre de belles opportunités architecturalement, mais souffre de sa situation, au milieu d’un nœud routier excentré de la ville. « Le site est mal accessible, il faut repenser les accès », reconnaît Nicolas Mayer-Rossignol.

« On a retravaillé », poursuit l’élu. « On est sur l’étude d’un projet à vocation culturelle, sur l’art contemporain et les musiques actuelles. » Là aussi, Nicolas Mayer-Rossignol ne laisse pas filtrer davantage de détails. Et là encore, il se fixe un horizon de 2028 pour voir aboutir un éventuel projet sur ce site“.

Sur les photos de l’église publiées plus tôt sur le même site d’informations locales, l’on constate que les autels du XIXe, le chemin de croix, les stalles et une partie de l’ameublement liturgique sont restés en place. Au chevet de l’église, un peu décentrée, se trouve une chapelle romane du XIIe qui avait été réaménagée en sacristie; elle est vide.