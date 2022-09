Mgr Emmanuel Lafont dans la tourmente

L’évêque émérite de Guyane (entre 2004 et 2021) fait l’objet d’une plainte pour « abus de faiblesse » déposée le 18 mars 2021 par un demandeur d’asile haïtien. L’ancien procureur de la République de Cayenne indique qu’une enquête préliminaire est ouverte pour « traite d’être humain aggravée », « aide au séjour irrégulier » et « abus de confiance aggravé ». L’ecclésiastique est soupçonné d’avoir offert hébergement, promesse de papiers et divers cadeaux au migrant de 27 ans, en échange de rapports sexuels. Des faits qui se seraient déroulés entre 2019 et 2020.

Le 19 octobre 2020, l’évêque porte alors plainte pour des faits de violence contre son hôte, après une altercation. Cinq jours plus tard, il fête ses 75 ans et présente sa démission au pape François qui l’accepte sur-le-champ.

Interrogé par la police, l’Haïtien livre pourtant une tout autre version. « Une fois installé, il fallait que je lui obéisse. Il se fâchait quand on lui disait non pour une relation sexuelle ». Une version farouchement niée par l’évêque : « C’est tout simplement faux. Je n’ai eu aucune relation sexuelle en échange de quoi que ce soit. » Mais trois nouveaux témoignages dont Marianne a eu connaissance viennent noircir un peu plus l’épiscopat d’Emmanuel Lafont. Une employée du diocèse se remémore la signature de son contrat de travail en 2012 : « Sur un ton autoritaire, Emmanuel Lafont m’a précisé : “Tout ce que tu vois et ce que tu entends, tu n’as rien vu ni entendu.” ». Dès son entrée en poste, elle remarque « les nombreux jeunes garçons qui gravitent autour de Monseigneur ». « Je ne me suis pas méfiée avant l’arrivée de Félix, un jeune majeur d’origine haïtienne, en 2017 ou 2018. Dès le départ, il m’a signifié qu’il était homosexuel et avait fui son pays où il était persécuté. J’ai décidé de le présenter à Mgr Lafont afin qu’il intercède en sa faveur ». Quelques semaines plus tard, elle se rappelle avoir retrouvé l’Haïtien en larmes. En cause, un chantage : « Félix m’a informé que l’évêque avait exigé qu’il quitte sa chambre pour une beaucoup plus petite. Il m’a expliqué qu’il avait eu plusieurs relations sexuelles avec Mgr Lafont. Comme il ne souhaitait plus poursuivre ces relations, il a été puni. »