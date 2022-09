Nomination de Mgr Jean-Marc Eychenne comme évêque de Grenoble

Le pape François a nommé ce mercredi 14 septembre Monseigneur Jean-Marc Eychenne évêque de Grenoble-Vienne. Il était jusque-là évêque de Pamiers. Il succède ainsi à Monseigneur Guy de Kerimel, lequel a été nommé à Toulouse. Comme le précise le communiqué, la messe d’installation de Mgr Eychenne aura lieu le samedi 22 octobre à 11h00, en la basilique du Sacré-Cœur de Grenoble. Mgr Eychenne héritera donc du dossier liturgique légué par son prédécesseur, ainsi que des suites de l’affaire Ribes, qui a passé à Vienne-Estressin les 26 dernières années de sa vie…

Voici la biographie du nouvel évêque de Grenoble:

Né le 2 novembre 1956 à Pamiers (Ariège).

Ordination sacerdotale le 3 juillet 1982 pour l’archidiocèse de Gênes.

Ordination épiscopale pour le diocèse de Pamiers le 15 février 2015.

Formation

Études de philosophie à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne.

École militaire des aspirants de Coëtquidan (EMAC).

Formation à la Communauté Saint-Martin à Gênes (Italie) et à l’Université catholique de Gênes-Milan (Italie).

Diplômes

Baccalauréat de théologie (Université catholique de Gênes-Milan, Italie).

Licence canonique en théologie (Université catholique de Fribourg, Suisse).

Session en région de l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale.

Ordinations et nominations

Ordonné prêtre le 3 juillet 1982 pour l’archidiocèse de Gênes (Italie).

Incardiné dans le diocèse d’Orléans depuis le 2 décembre 1994.

Nommé évêque de Pamiers le 17 décembre 2014 et consacré évêque le 15 février 2015.

Ministères

1982-1987 Maître des novices puis supérieur de la maison de formation de la Communauté Saint-Martin à Gênes (Italie)

1983-1987 Engagement auprès de jeunes – Paroisse Saint-Érasme de Genova-Voltri (Italie)

1986-1987 Professeur à l’Institut supérieur des sciences religieuses de Gênes (Italie)

1987-1989 Vicaire en paroisse à Saint-Laurent d’Orléans

1988-2000 Aumônier du Cours Saint-Charles et membre du Conseil de direction

1990-2000 Délégué épiscopal à la Tutelle diocésaine de l’Enseignement catholique

1989-1996 Curé modérateur du Canton de Chécy

1996-2002 Curé de Jargeau et doyen du doyenné de Châteauneuf-sur-Loire

2000-2009 Aumônier des étudiants (Orléans)

2002-2009 Vicaire épiscopal (Val de Loire et Clery-Sologne)

2003-2009 Curé de la Paroisse de Saint-Yves de La Source (Saint-Cyr et Sandillon), puis curé de la Paroisse Saint Marceau (Saint-Jean le Blanc et Saint-Denis en Val)

2009-2014 Vicaire général du diocèse d’Orléans

2010-2014 Responsable de la formation aux ministères

Depuis 2014 Évêque de Pamiers

Responsabilité au sein de la Conférence des évêques de France

2015-2019 Membre du Conseil pour la communication

2019-2022 Membre du Conseil permanent

2020-2022 Invité permanent du Conseil pour la communication

Depuis 2022 Membre du Conseil pour les relations inter-religieuses et les nouveaux courants religieux