Un musulman à la tête d’un Institut catholique ?

Il paraît que c’est possible, on n’arrête pas le progrès ! Remarquez, nous avons des hérétiques à la tête ou enseignant dans des instituts catholiques, alors un musulman… Ce n’est pas en France, mais en Belgique. A Malines, entre Bruxelles et Anvers, Hamid Riffi est le nouveau directeur de l’Institut catholique Sheppers.

« Je n’ai pas été recruté parce que je suis Marocain ou musulman. Il y avait plusieurs candidats à ce poste, et j’ai été embauché en raison de mes capacités d’enseignant et de gestionnaire. C’est sur ça que je veux être jugé ». « Les normes et les valeurs que nous propageons ici dans cette école catholique sont en fait les mêmes valeurs que j’ai apprises à la maison. Le respect de l’autre, la solidarité : ce sont des valeurs humaines. Je pense que les écoles aujourd’hui – certainement dans un contexte urbain – devraient être plus sensibles à la culture ».

Exit la foi catholique, sans doute une vertu sans intérêt…