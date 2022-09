Metz : la cathédrale n’est pas un gymnase !

Paix Liturgique s’intéresse à l’utilisation pour le moins hétérodoxe de la cathédrale de Metz par son clergé – qui y a laissé tenir, le 5 septembre dernier, la soirée de présentation de l’équipe de handball de Metz, en présence des corps constitués et des autorités civiles. Des femmes légèrement vêtues ont déambulé devant l’autel – spectacle certainement du goût du diocèse et des autorités qui se sont fendues de diverses publications auto-célébratrices, mais pas des Messins ni des fidèles catholiques qui ont vertement critiqué l’événement sur les réseaux sociaux, et le choix de la cathédrale plutôt que d’un gymnase ou d’une salle de spectacle.

Voici un florilège de réactions citoyennes glanées par Paix Liturgique :

« Je n’adhère pas. La cathédrale n’est pas faite pour ce genre de manifestation. Je suis peut-être rétro… ou alors je n’ai pas compris », écrit Patrick R, soutenu par trois autres personnes sous son commentaire. « Handball à la cathédrale, j’ai du mal », réagit Christine. « Belle initiative mais pas le bon lieu !!! Une cathédrale n’est pas faite pour ça, ce n’est pas une salle de spectacle », écrit Pierre L. « Je rêve ou quoi ? Pourquoi ne pas y faire les matchs aussi » s’indigne Serge T.

[…]

« Non mais dimanche on a assisté à la messe d’installation de notre nouvel évêque, et ensuite ça ??? Non désolée, les églises les cathédrales ne sont pas faites pour cela, ainsi que les autres lieux de culte par respect. Ce sont des lieux de prière et sacrés, pas des lieux à spectacles. Pour ça vous avez le stade qui aurait été parfait pour ce genre d’évenements !!! », développe Marie-Reine. « Il n’y a plus de salle de sport à Metz ? Vraiment choquée par l’utilisation d’un lieu de culte pour ce genre de manifestation », s’interroge Danièle.

[…]

« Bien curieux de savoir qui a eu cette idée stupide et irrespectueuse pour faire ce genre d’évenement dans ce lieu de culte et sacré. Je suggère à la mairie que les prochains événements de ce genre soient organisés dans la future grande mosquée grâce à ce maire soi-disant de droite », réagit Flav Flav Kerdro, tandis qu’un autre messin propose de faire cet événement l’an prochain au Temple Neuf.

« C’est dommage de construire de nouvelles salles des congrès et autres pour se retrouver à faire ça dans la cathédrale, à moins que les prochaines messes soient sponsorisées par GL Event ? Prochaine étape, élection de Miss Lorraine à la cathédrale ou miss Saint-Etienne », s’interroge Stephane Behr.

Une prière de réparation organisée à la cathédrale par des fidèles ce samedi à 11h :

« Afin que ces personnes se rendent compte de la gravité de leur acte, et surtout d’implorer le pardon du Ciel face à cette profanation éhontée, des catholiques fidèles se réuniront ce samedi 17 septembre à 11 h devant la cathédrale pour une prière de réparation […] soyons nombreux à défendre le respect du à la Religion et à nous en remettre à la protection de Notre Seigneur.

Vous pouvez également demander à l’évêché de Metz pourquoi il a choisi d’accepter que cet événement se tienne à la cathédrale et pourquoi il y a même participé [suivent l’adresse du site du diocèse et le mail de la communication diocésaine]

Paix Liturgique a joint l’un des organisateurs de cette prière : ” C’est une dérive continue, l’ancien évêque avait dit que la cathédrale devait organiser deux à trois événements par an. Ils ont déjà fait une soi-disant messe électro, maintenant le hand. Habituellement les autorités organisent des événements profanes dans l’ancienne abbaye Saint-Vincent, berceau du chant messin.

Je suis sincèrement choqué par cette initiative de présenter un club de hand, et je me suis aperçu que dans mon entourage, d’autres fidèles de paroisses messines ou des gens qui ne pratiquent pas et qui ont réagi sur les réseaux sociaux étaient aussi choqués. Cette soirée handball insulte le bon sens et le caractère sacré du lieu, on veut le faire savoir et prier pour la Réparation de cet acte“.

Le diocèse de Metz se mure-t-il dans le silence ?

Incapable de réagir à l’indignation de ses fidèles, Mgr Ballot – qui était absent à la soirée du club de handball, mais sur lequel rejaillit le discrédit de celle-ci, ne semble guère pressé de répondre à ses fidèles.

Riposte Catholique a sollicité une réaction officielle du diocèse de Metz, qui nous a été promise ce vendredi à midi. A cette heure, elle ne nous est toujours pas parvenue.

