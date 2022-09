Guénouvry (44) : la chapelle Saint-Georges aidée par la mission Bern

Située dans un bourg de Guéméné-Penfao, à Guénouvry, dans le nord de la Loire-Atlantique, la chapelle Saint-Georges, une des rares chapelles frairiales du XVIIe du département, survivante d’un prieuré médiéval, a été aidée par la mission Bern. Classé Monument Historique en 2004, cet édifice en très mauvais état est restauré par la municipalité.

” La chapelle priorale et frairiale Saint-Georges de Penfao fait l’objet d’un important programme de restauration menée par la municipalité de Guémené-Penfao. Un coup de pouce est apporté à ce projet de restauration par la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et la Française des jeux (FDJ), qui vient dévoiler les 100 sites départementaux de métropole.

La mairie de Guémené-Penfao (Loire-Atlantique) veut mener les travaux de restauration de la chapelle Saint-Georges pour y proposer à terme un espace muséographique qui abordera les anciennes frairies locales et mettant en avant l’iconographie de Saint-Georges à travers l’art.

Le chantier prévu sur trois ans doit se dérouler sous le contrôle de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Il portera dans un premier temps sur le gros œuvre, l’étanchéité, la toiture, la charpente et les vitraux et dans un second sur sa valorisation muséographique”

Le montant de la dotation sera dévoilé en fin d’année. La frairie que desservait cette chapelle englobait les villages de Mézillac, Ligançon, le Pont-Bernard, le Verger, Bresihan, Claye, Tregueneuc, Guénouvry et Saint-Georges.

Les frairies – que l’on dénomme trêves dans les pays bretonnants, même si elles différent un peu, étaient des sections de paroisses dotées de leur chapelle, communautés de travail (notamment pour les moissons et les labours qu’on réalisait en commun) et subdivisions pour la perception des impôts et la réalisation des corvées.

La commune de Guéméné, outre ses trois églises (Beslé, Guénouvry même et Guéméné) et ses cinq chapelles privées (Trénon, Bruc, Juzet, Tréguel et Vieille Cour) abrite une autre chapelle frairiale – la chapelle Saint-Yves, anciennement Saint-Julien, qui desservait la frairie de Pussac.