Durant son homélie lundi 19 septembre, en la fête des apparitions de Notre-Dame à la Salette, l’évêque de La Réunion, Mgr Gilbert Aubry a déclaré :

“L’humanité est corrompue. Dans le domaine de la famille on fait n’importe quoi. Qu’est-ce que cela veut dire le mariage pour tous ? Une aberration ! Il ne s’agit pas de condamner les personnes mais dans la mémoire longue de l’humanité, le mariage a toujours été l’union d’un homme avec une femme et réciproquement. Ne perdons pas de vue que ce qui est légal n’est pas forcément moral. Et que dire de cette perversion qui consiste à présenter l’euthanasie comme le moyen de mourir dans la dignité. On tue la personne pour soit-disant faire disparaître la souffrance alors que les soins palliatifs sont là pour gérer et faire disparaître la souffrance pour que la personne puisse jouir de la vie jusqu’à la fin naturelle de sa vie.”