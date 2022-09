L’hérésie de l’Église de Flandre: une liturgie de bénédiction pour couples homosexuels

Cela vient de sortir et ce n’est pas une blague belge: les évêques de Flandre, approuvés par le cardinal de Kesel, ont publié une liturgie de bénédiction à destination des couples homosexuels:

La traduction de cette bénédiction est la suivante:

(Re)voici le texte de la bénédiction en néerlandais, et une traduction possible en français (visée par un confrère néerlandophone) pic.twitter.com/eWgUfpQ91s

Une explication (en anglais) a été donnée par les évêques qui s’appuient sur Amoris Laetitia. On peut le lire sur le tweet de la journaliste américaine Diane Montagna:

One week before their ad limina visit to Rome, & basing themselves on #PopeFrancis ’ ‘Amoris Laetitia’, Belgian Bishops Conference green lights blessing gay couples & publishes prayer service. Document in Flemish here with working English translation below: https://t.co/04GSue7E7t pic.twitter.com/8Cp247msae

Pourtant, dans un Responsum de la Congrégation pour la doctrine de la foi daté du 22 février 2021, Rome avait clairement affirmé que l’Église ne peut procéder à de telles bénédictions:

(…)

Pour cette raison, il n’est pas licite de donner une bénédiction aux relations ou partenariats, même stables, qui impliquent une pratique sexuelle hors mariage (c’est-à-dire hors de l’union indissoluble d’un homme et d’une femme ouverte en soi à la transmission de la vie), comme c’est le cas des unions entre personnes du même sexe[6]. La présence dans ces relations d’éléments positifs, qui en eux-mêmes doivent être appréciés et valorisés, n’est cependant pas de nature à les justifier et à les rendre ainsi légitimement susceptibles d’une bénédiction ecclésiale, puisque ces éléments se trouvent au service d’une union non ordonnée au dessein du Créateur.

En outre, les bénédictions sur les personnes étant liées aux sacrements, la bénédiction des unions homosexuelles ne peut être considérée comme licite, car elle constituerait en quelque sorte une imitation ou un renvoi analogique à la bénédiction nuptiale[7] invoquée sur l’homme et la femme qui s’unissent dans le sacrement de mariage, étant donné qu’ « il n’y a aucun fondement pour assimiler ou établir des analogies, même lointaines, entre les unions homosexuelles et le dessein de Dieu sur le mariage et la famille »[8].

La déclaration de l’illicéité des bénédictions des unions entre personnes du même sexe n’est donc pas, et ne souhaite pas être une discrimination injuste, mais plutôt rappeler la vérité du rite liturgique et de ce qui correspond profondément à l’essence des sacramentaux, tels que l’Église les comprend.

La communauté chrétienne et les Pasteurs sont appelés à accueillir avec respect et délicatesse les personnes à tendance homosexuelle, et sauront trouver les moyens les plus appropriés, en accord avec l’enseignement de l’Église, pour leur annoncer la plénitude de l’Évangile. Que ces personnes, en même temps, reconnaissent la proximité sincère de l’Église – qui prie pour eux, les accompagne et partage leur cheminement de foi chrétienne[9] – et en accueillent les enseignements avec une sincère disponibilité.

La réponse à la proposition de dubium n’exclut pas l’octroi de bénédictions individuelles aux personnes à tendance homosexuelle[10] qui manifestent le désir de vivre en fidélité aux desseins révélés de Dieu, comme le propose l’enseignement de l’Église, mais elle déclare illicite toute forme de bénédiction qui tend à reconnaître leurs unions. Dans ce cas, en effet, la bénédiction manifesterait l’intention non pas de confier à la protection et à l’aide de Dieu certaines personnes individuelles, dans le sens mentionné ci-dessus, mais d’approuver et d’encourager un choix et une pratique de vie qui ne peuvent être reconnus comme étant objectivement ordonnés aux desseins révélés de Dieu[11].

(…).

