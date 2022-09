Faillite de l’Eglise hollandaise : la perte de 50% des fidèles conduit à fermer 60% des églises

Un diocèse catholique des Pays-Bas a annoncé que 60 % de ses églises devront fermer au cours des cinq prochaines années en raison de la diminution du nombre de fidèles, de bénévoles et de revenus. Mgr Jan Hendricks a dévoilé les plans du diocèse de Haarlem-Amsterdam lors d’une réunion avec environ 90 administrateurs de paroisses le 10 septembre. Son diocèse, dont l’origine remonte à 1559, couvre la province de Hollande septentrionale, dans le nord-ouest des Pays-Bas, ainsi que la partie sud de la province de Flevoland. Il comprend Amsterdam, la capitale et la ville la plus peuplée du pays.

Mgr Hendricks, évêque du diocèse depuis 2020, a déclaré qu’il était clair

“que la pandémie de coronavirus a accéléré le processus de rétrécissement dans lequel nous étions déjà engagés : les fidèles d’un âge avancé ont encore vieilli et ont parfois cessé de fréquenter l’église ; d’autres se sont habitués à un format différent pour le dimanche matin, les bénévoles ont abandonné, les chorales ont cessé.”

99 des 164 églises catholiques actuelles devraient fermer dans cinq ans. Sur les 65 églises restantes, 37 pourraient continuer pendant cinq à dix ans en tant qu'”églises de soutien”, ce qui ne laisserait que 28 “églises centrales” considérées comme viables à long terme.

Les participants à la messe sont passés de plus de 25 000 en 2013 à 12 000 en 2021. 3% des 425 000 catholiques baptisés dans le diocèse assistent à la messe. Personne pour se poser des questions ?

Le diocèse de Haarlem-Amsterdam n’est pas le seul diocèse néerlandais à connaître des difficultés. Le diocèse de Roermond, situé dans le cœur catholique traditionnel du sud des Pays-Bas, a déjà demandé à certaines paroisses de réduire le nombre de messes en raison de la pénurie de prêtres.

Les Pays-Bas comptent environ 3,7 millions de catholiques, soit 21,7 % d’une population totale de près de 18 millions d’habitants. En 1970, les catholiques représentaient près de 40 % de la population.

