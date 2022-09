Des collèges et universités catholiques aux États-Unis proposent désormais des logements “inclusifs” pour les Lgbtq+

Par conséquent, les parents catholiques ayant des enfants à l’université ont vu leurs frais de scolarité augmenter précisément parce que certains collèges et universités adoptent des politiques de logement “inclusives” dans le cadre d’une acceptation plus large de l’idéologie du genre. L’université du Sacré-Cœur, le Saint Mary’s College of California et l’université de Fairfield sont les trois universités qui proposent cette année des colocations “mixtes”, c’est-à-dire avec une personne du sexe opposé.

L’université du Sacré-Cœur de Fairfield, dans le Connecticut, propose un logement mixte pour deux étudiants ou plus. Tout étudiant peut choisir d’être jumelé avec des colocataires du sexe opposé et l’université ne prévient pas les parents lorsque les étudiants le font. Selon la politique de cette université, si des problèmes surviennent entre colocataires, un processus de médiation est mis en place. Les étudiants qui ne souhaitent plus vivre dans des logements mixtes peuvent demander un autre logement, mais l’université les accueillera ou non en fonction des “disponibilités”. L’université jésuite cite une loi fédérale qui interdit la discrimination fondée sur le sexe et qui a été réinterprétée sous l’administration Biden pour inclure “l’orientation sexuelle ou l’identité de genre” comme motif de la politique. L’université précise qu'”une école doit permettre aux étudiants transgenres d’accéder à des aménagements conformes à leur identité de genre.” Mais la politique de cette université ne se limite pas aux étudiants qui s’identifient comme transgenres. Tout étudiant qui a “sa propre compréhension de l’identité et de l’expression de son genre et qui souhaite vivre dans un logement adapté à son genre” peut participer. Cette université affirme également que les étudiants transgenres ne peuvent être obligés de rester dans des chambres individuelles ou de divulguer des informations personnelles aux autres étudiants.

Le Saint Mary’s College of California, situé dans la région de la baie de San Francisco, propose également des logements mixtes et une foule d’autres ressources LGBTQ. “L’intention du Campus Housing est d’attribuer les chambres en fonction de l’identité des étudiants”, indique le site web de Saint Mary’s, en se référant à la déclaration de non-discrimination de l’université comme base de la politique. L’université affirme avoir un “corps étudiant LGBT+ très actif” et se réfère à une liste de ce qui rend une université “sûre” pour les étudiants LGBT+, notamment les logements et les salles de bain neutres, l’accès aux soins de santé pour les personnes transgenres et les “signes de fierté” sur le campus, tels que les drapeaux arc-en-ciel et les triangles roses. Saint Mary’s a été désigné comme “l’un des campus catholiques les plus accueillants pour les LGBT du pays” par le New Ways Ministry, une organisation de pseudo-catholiques qui prône la modification des enseignements de l’Église catholique sur le mariage. Le centre des femmes de l’université, le centre interculturel et le club PRIDE géré par les étudiants organisent régulièrement des événements “queer” qui mettent en avant et célèbrent la communauté LGBT+.

L’université Villanova en Pennsylvanie a publié, au début de l’année scolaire, un document mettant en œuvre une nouvelle politique permettant aux professeurs et aux étudiants de mettre à jour leurs informations personnelles pour refléter leurs nouveaux noms et pronoms préférés. “Le nom personnel et le pronom choisis apparaîtront désormais dans les listes de cours et autres communications de l’université”, indique le manuel d’inclusion des genres de Villanova. La politique donne également des instructions au corps enseignant et au personnel sur la manière d’être “inclusif en matière de genre sur le campus et d’éviter les effets néfastes des stéréotypes et des préjugés liés au genre”. Villanova défend et soutient l’enseignement de l’Église catholique selon lequel toutes les personnes sont acceptées avec respect, compassion et sensibilité. Dans le cadre de nos valeurs augustiniennes de Veritas, Unitas, Caritas – Vérité, Unité et Amour – Villanova s’efforce d’être une communauté accueillante et inclusive qui respecte les membres de toutes origines et de toutes confessions”. Ainsi, Villanova propose également des installations sanitaires non sexistes et des groupes, des bourses d’études, des bourses de recherche et des stages spécifiques aux LGBTQ. Le LGBTQ Employee Resource Group de l’école a publié une déclaration publique sur le site web de l’université soutenant le mariage homosexuel et condamnant la reconnaissance par le Vatican du mariage homosexuel comme un péché. Les employés de l’université se sont également déclarés “consternés” et “blessés” par la réaffirmation par le Vatican de la doctrine catholique sur l’homosexualité et le “mariage” homosexuel, et ont accusé ces derniers d’avoir une longue histoire de discrimination et d’oppression. “Nous sommes consternés par la déclaration du Vatican qualifiant les unions homosexuelles de “péché”.” La déclaration se termine par une “Prière pour tous les mariages” demandant la bénédiction de Dieu sur “tous les couples mariés, indépendamment de leur sexe ou de leur orientation sexuelle, et demandant à Dieu de nous guider alors que nous nous élevons contre l’oppression dans notre Église”. Le site web de Villanova présente également une déclaration de mission appelant à “mettre fin à l’hétéronormativité et à la transphobie rampantes dans le sport et à inciter la communauté sportive à faire preuve de leadership pour soutenir l’égalité LGBT+”.

Source