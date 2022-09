VIIème rencontre Pax Liturgica à Rome

Dans un mois se tiendra le XIè Pèlerinage Ad Petri Sedem à Rome précédé par la rencontre Pax Liturigica particulièrement importante dans le contexte actuel. Paix Liturgique (lettre 887 du 27 septembre 2022) donne la parole à Christian Marquant qui présent cette rencontre :

Louis Renaudin : Vous reprenez cette année vos rencontres « Summorum Pontificum » à Rome en ouverture du pèlerinage ad Petri sedem ?

Christian Marquant : Tout à fait et pour la 7ème fois ! Mais en modifiant le vocable de celle-ci car si « Summorum pontificum » a été mis aux orties, notre détermination à voir s’installer dans l’Eglise la Paix et la Réconciliation est intacte. Donc désormais nos rencontres romaines se dérouleront sous l’appellation, comprise par tous les participants, de « Pax Liturgica ».

Louis Renaudin : Et toujours à l’Augustinianum ?

Christian Marquant : Oui de retour à l’Augustinianum après deux années de turbulence… Un lieu si adapté à la tenue de nos rencontres à deux pas de la place Saint-Pierre.

Louis Renaudin : Avec de nouveaux intervenants ?

Christian Marquant : C’est la logique de ces rencontres de permettre à nos participants de découvrir chaque fois de nouveaux défenseurs de la liturgie traditionnelle. Et cette année de nouveau nous aurons un panel de qualité illustrant notablement le caractère universel de l’intérêt pour la liturgie traditionnelle. Le programme détaillé de la journée vous est indiqué ci-dessous.

Louis Renaudin : Combien attendez-vous de participants ?

Christian Marquant : en 2019 nous avions réuni près de 200 participants ; en 2020 dans les conditions de semi-confinements nous étions plus d’une centaine. Nous espérons cette année réunir une belle assemblée sachant que nous avons déjà plus de 150 inscriptions provenant actuellement de 15 pays différents ! Le grand amphi de l’Augustinianum peut en contenir près de 300 donc vous pouvez encore vous inscrire en suivant ce lien https://bit.ly/3wNdENm mais ne tardez pas !

Louis Renaudin : En quelle langue vont s’exprimer vos intervenants ?

Christian Marquant : Chacun dans la sienne c’est à dire en Italien, en espagnol, en anglais et aussi en français mais grâce à notre service de traduction simultanée chacun pourra entendre ces conférences dans sa langue : un peu comme au jour de la Pentecôte !