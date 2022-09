Le cardinal Mendonça préfet du dicastère pour la Culture et l’Éducation

Le cardinal portugais José Tolentino Mendonça, jusqu’à présent archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine où le remplacera Mgr Angelo Vincenzo Zani, qui fut secrétaire de l’ancienne Congrégation pour l’éducation catholique, a été nommé préfet du dicastère pour la Culture et l’Éducation.

Le dicastère pour la Culture et l’Éducation a également un nouveau secrétaire en la personne de Giovanni Cesare Pagazzi, professeur d’ecclésiologie et de communauté familiale à l’Institut théologique pontifical Jean-Paul II pour les sciences du mariage et de la famille à Rome.