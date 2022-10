DEFI SPORTIF ET SPIRITUEL: Paris-Chartres en 24 heures.

Marche pour hommes (18-30 ans), entre ND de Paris et ND de Chartres, pour la France et pour l’Église!

Activité accompagnée par les chanoines de Lagrasse.

RDV: Le 22/10 à 6h00, devant ND de Paris.

Fin: Le 23/10 à 14h00, à la gare de Chartres.

Inscriptions et demandes de renseignements : [email protected]